De Duitse Bondsdag heeft woensdag ingestemd met een wetswijziging die de federale regering toelaat rechtstreeks coronamaatregelen op te leggen, zoals een fel omstreden avondklok.

Het voorstel werd goedgekeurd door verkozenen van de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD.

De bedoeling van de tekst is om vanuit Berlijn bindende regels vast te stellen voor strengere coronamaatregelen in heel Duitsland. Berlijn kan voortaan aan een 'nationale noodrem' trekken, buiten de zestien deelstaten om. Zo kunnen bij hoge besmettingspercentages verregaande uitgaansbeperkingen van 22.00 tot 5.00 uur ingevoerd worden.

Concreet kan Berlijn aan de noodrem trekken wanneer in een bepaalde regio het aantal besmettingen op weekbasis drie dagen op rij hoger ligt dan 100 op 100.000 inwoners. Heel wat delen van het land zitten al boven die drempel en zouden na de invoering van de wet dus onmiddellijk in lockdown moeten.

Tijdens het felle debat in het parlement benadrukte minister van Volksgezondheid Jens Spahn dat de situatie in Duitsland 'extreem ernstig' is, met zowat 5.000 patiënten op de afdeling intensieve zorg. Vicekanselier Olaf Schulz stelde dat daarom duidelijkheid en consistentie vereist is, wat maatregelen op federaal niveau noodzakelijk maakt.

Maar Amira Mohamed Ali van de linkse oppositiepartij Die Linke beschuldigt de regering ervan de grondrechten van de burgers 'terloops' in te perken. De liberale partij FDP dreigt ermee de maatregelen voor het Grondwettelijk Hof te brengen.

De Bondsraad, het Hogerhuis, buigt zich donderdag over de kwestie.

