Drie van de zeven mensen die gewond zijn geraakt bij de mogelijke terreurdaad in het Zweedse Vetlanda, verkeren nog altijd in levensgevaar.

Dat hebben de lokale gezondheidsdiensten gemeld aan het Zweedse nieuwsagentschap TT. Er zijn ook twee mensen ernstig gewond. Volgens verschillende Zweedse media is de verdachte een 22-jarige man uit Afghanistan.

Er is nog geen officiële mededeling gedaan over de identiteit van de verdachte. Maar onder meer Aftonbladet en Expressen melden dat het gaat om een 22-jarige Afghaan, die in 2018 in het Scandinavische land aankwam. Hij woonde al enkele maanden in Vetlanda. De politie heeft 's nachts zijn woning doorzocht.

De politie van Jönköping zal donderdag getuigen van de steekpartij ondervragen. Om 15 uur wordt een persconferentie georganiseerd, waarop mogelijk meer informatie kan worden meegedeeld.

De jongeman had woensdag in het centrum van Vetlanda verschillende mensen aangevallen met een steekwapen. De politie maakte aanvankelijk melding van acht gewonden, maar heeft dat aantal intussen bijgesteld naar zeven. De vermoedelijke dader werd tijdens de arrestatie neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend, maar hij kan nog niet worden verhoord. Hij zou bekend zijn bij de politie voor kleine vergrijpen. Volgens de Zweedse media is hij veroordeeld voor het gebruik van een kleine hoeveelheid cannabis.

Over de motieven van de dader bestaat nog onduidelijkheid. Vanwege 'bepaalde details' wordt rekening gehouden met mogelijke terroristische motieven, zo deelde de politie woensdagavond mee.

