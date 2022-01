Minister van Europese Zaken Sophie Wilmès heeft donderdagochtend Dorien Nijs uitgewuifd in het station Brussel-Zuid. Dorien Nijs vertrok er naar Straatsburg, waar ze het Belgisch burgerpanel mag vertegenwoordigen tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa (vrijdag en zaterdag).

In oktober werden vijftig burgers, onder wie Dorien Nijs, willekeurig geselecteerd om de Belgische bevolking te vertegenwoordigen. Gedurende drie weekends kwamen deze burgers - de ene keer fysiek, de andere keer digitaal - bijeen om te discussiëren over de Europese democratie en de publieke participatie in de Europese Unie.

In december kwamen de vijftig Belgische burgers met een honderdtal aanbevelingen. Samengevat wil het burgerpanel dat de Europese Unie meer inzet op eenvoudige communicatie, bestrijding van desinformatie op sociale media, organisatie van referenda en het beter bekendmaken van al bestaande participatie-instrumenten, zoals het burgerinitiatief en het petitierecht, ...

De aanbevelingen van de verschillende panels zullen door de Europese instellingen worden besproken tijdens twee plenaire slotzittingen op 25-26 maart en 8-9 april. Het doel is om politieke conclusies voor te leggen aan de Europese burgers van de 27 lidstaten op 9 mei, 'Dag van Europa'.

'Spreek langzaam en duidelijk'

Dorien Nijs vertok donderdagochtend. Voor haar vertrek kreeg ze nog een pin met de Belgische vlag opgespeld door vicepremier Sophie Wimès en nog wat praktische raad hoe ze haar speech in de plenaire vergadering voor 300 à 400 toehoorders (burgers en parlementariërs) moet aanpakken: 'Spreek langzaam en duidelijk en probeer niet te veel ineens te zeggen', gaf de gewezen Belgische premier haar mee.

Voor minister Wilmès is het heel belangrijk om de burger te betrekken bij het debat over de toekomst van Europa. Politici moeten dat niet alleen doen, vindt ze. 'Het klopt dat de politici de legitieme volksvertegenwoordigers zijn, ze zijn immers verkozen, maar dat verhindert hen niet om hun ideeën continu voor te leggen aan de bevolking op het terrein. Politici moeten zich door de bevolking laten inspireren. Als je het Europa van morgen wil bouwen is dat heel belangrijk.'

De bedoeling van dit alles is Europa dichter bij de mensen brengen. 'Het is inderdaad zo dat er afstand is tussen Europa en de burgers' geeft Sophie Wilmès toe. 'Die afstand moet en kan verkleind worden, met name door rekening te houden met de aanbevelingen van dit burgerpanel. Het is absoluut de bedoeling dat er straks iets gedaan wordt met die aanbevelingen, dat er een gevolg aan gegeven wordt.'

Dorien Nijs vertrekt enthousiast: 'Ik vind dat ik een geweldige kans krijg. Ongelooflijk dat ik België mag vertegenwoordigen in Straatsburg.'

