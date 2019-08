De sociaaldemocratische PD in Italië zal Giuseppe Conte steunen als de volgende premier. Dat bevestigden drie verschillende partijkopstukken, die anoniem wilden blijven om de regeringsonderhandelingen niet te boycotten, woensdag aan financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

De populistische Vijfsterrenbeweging en de PD zaten woensdagvoormiddag opnieuw bijeen om een coalitie te vormen. Op die manier willen ze vervroegde verkiezingen vermijden. Hoewel de PD dus akkoord is met Conte als nieuwe premier, zouden er over andere ministerfuncties nog grote meningsverschillen bestaan. Zo zou er onenigheid zijn over het aanblijven als vicepremier van Luigi Di Maio, de partijleider van de Vijfsterrenbeweging, die zelf op een verlengd mandaat aandringt.