De nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft haar ploeg voor de komende legislatuur bekendgemaakt. Didier Reynders krijgt de portefeuille Justitie.

Als Europees commissaris voor Justitie wordt Reynders ook bevoegd voor de rechtsstaat. In het licht van de lopende procedures tegen Polen en Hongarije krijgt Reynders daarmee een aanzienlijke verantwoordelijkheid, al zal nog moeten blijken hoe Reynders en Vera Jourova, die verantwoordelijk wordt voor de portefeuille Europese Waarden en Transparantie, in de praktijk zullen samenwerken.

De voorbije jaren toerde Reynders als minister reeds Europa rond met zijn voorstel om een mechanisme in te voeren dat de naleving van de principes van de rechtsstaat in alle Europese lidstaten periodiek tegen het licht houdt.

Verdeling

Vonder Leyen zal met acht vicevoorzitters werken, onder wie de Nederlander Frans Timmermans, die het Europese klimaatbeleid zal coördineren, en de Deense Margrethe Vestager, die bevoegd wordt voor Digitale Zaken, maar verrassend genoeg ook haar bevoegdheid Mededinging houdt.

Als commissaris voor Mededinging gooide Vestager in de uittredende commissie van Jean-Claude Juncker hoge ogen. Ze deinsde er niet voor terug de Frans-Duitse fusie van Alstom en Siemens tegen te houden en deelde torenhoge boetes uit aan Amerikaanse techreuzen als Google die ze misbruik van zijn dominante marktpositie aanwreef.

Een andere verrassing in de nieuwe Commissie is de aanstelling van Phil Hogan tot commissaris voor Handel. De Ier was onder Juncker reeds commissaris voor Landbouw en zal de komende vijf jaar mogelijk de handelsgesprekken met het Verenigd Koninkrijk moeten opstarten, als het land eenmaal de EU verlaten heeft. De belangrijkste hinderpaal voor de brexit is nog steeds de backstop, die een harde grens met... het Ierland van Hogan moet vermijden. De Ierse premier Leo Varadkar reageerde al dat de benoeming van Hogan voor zijn land 'zeker een voordeel' is.

Het was dinsdag ook uitkijken welke portefeuille de Franse kandidaat Sylvie Goulard zou krijgen. Zij wordt Europees commissaris voor Interne Markt. Opvallend is tevens dat de Italiaanse oud-premier Paolo Gentiloni Economie krijgt. De Luxemburger Nicolas Schmit volgt Marianne Thyssen (CD&V) op als commissaris voor Werkgelegenheid.