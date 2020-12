Als Europa en Groot-Brittannië het niet eens kunnen worden over een brexit-deal en daarna handelsakkoorden moeten afsluiten, zullen die de rode lijnen moeten respecteren die Wallonië heeft vastgelegd in de nasleep van de CETA-crisis. Anders volgt er een veto. Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo woensdag gezegd.

'Om duidelijk te zijn, ik zal niet twijfelen om mijn parlement te vragen zijn vetorecht te gebruiken, net als bij CETA, als toekomstige handelsakkoorden met Groot-Brittannië de rode lijnen van mijn regering overschrijden', zei Di Rupo. Maar het is evident dat ook wij een brexit-akkoord boven alles zouden verkiezen, voegde het kabinet van de minister-president daar aan toe.

In 2016 raakte CETA, het handelsakkoord tussen Europa en Canada, niet goedgekeurd op de Raad van de Europese Unie, omdat België niet kon instemmen door het veto van de Waalse regering. Wallonië gaf pas een volmacht na goedkeuring van een aanvullende verklaring. Volgens Di Rupo zouden er bij een 'no deal-brexit' tot vijfduizend jobs verloren kunnen gaan in Wallonië.

