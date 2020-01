De Italiaanse politicus Luigi Di Maio neemt ontslag als leider van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). Dat heeft hij vandaag in Rome zelf aangekondigd in een toespraak voor zijn partijgenoten.

De 33-jarige politicus deelde mee dat hij de leiding over de partij overdraagt aan Vito Crimi, de viceminister van Binnenlandse Zaken. Di Maio zal normaal gezien wel minister van Buitenlandse Zaken blijven. Di Maio staat sinds september 2017 aan het hoofd van M5S. Die partij zit samen met de sociaaldemocraten in de regering, maar de coalitie staat zwaar onder druk, onder meer door meningsverschillen tussen de partijen.

Het ontslag van Di Maio dreigt de crisis binnen de regering alleen nog maar groter te maken. De Vijfsterrenbeweging had bij de laatste parlementsverkiezingen, in maart 2018, nog 33 procent van de stemmen gehaald. Maar de partij lijkt sindsdien een groot deel van haar steun bij de bevolking te hebben verloren.

Bij de Europese verkiezingen van 2019 haalde de partij nog 17 procent, in de peilingen wordt nog 15 procent gehaald. Het ontslag van Di Maio komt er enkele dagen voor de regionale verkiezingen in Emilia-Romagna en Calibrië.

Verwacht wordt dat zowel de Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocraten achteruit zullen gaan. Dat zou een zware klap zijn voor de regering in Rome, die haar positie dan nog verder ziet verzwakken.

