Denemarken leidt onderhandelingen met de VS over nieuwe samenwerking op het vlak van defensie in en toont daarbij uitdrukkelijk open te staan voor de aanwezigheid van Amerikaanse troepen en militaire uitrusting op Deense bodem. Dit heeft de Deense premier Mette Frederiksen donderdag op een persconferentie bekendgemaakt. Hoe het bilateraal akkoord er uiteindelijk zal uitzien is nog onduidelijk.

Een groter Amerikaans engagement in Denemarken kan de toegang van de VS tot het Europese continent verbeteren, zei Frederiksen. Minister van Defensie Morten Bødskov beklemtoonde dat het niet gaat om Amerikaanse bases in Denemarken. Kernwapens zullen er niet komen. Volgens het Deense ministerie van Defensie starten de onderhandelingen in de komende maanden. Volgens de Deense regering is reeds langer over zo een samenwerking gesproken en zijn de spanningen omtrent Oekraïne niet de aanleiding. Denemarken is zowel lid van de NAVO als van de Europese Unie. Het beschouwt de VS als zijn belangrijkste militaire partner en heeft de voorbije jaren steeds opnieuw aan de zijde van de VS deelgenomen aan internationale militaire operaties.