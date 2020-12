Denemarken gaat circa vier miljoen gedode nertsen opgraven om ze als afval te verbranden. De dieren waren haastig gedood en begraven vanwege een mutatie in het coronavirus, maar de kadavers dreigen op termijn drinkwater en zwemgebieden te vervuilen.

Wel wordt zes maanden gewacht, lang genoeg om zeker te zijn dat er geen besmettingsgevaar meer is. Het parlement in Kopenhagen heeft ingestemd met het plan.

'Zes maanden lijkt lang, maar dit is duidelijk de veiligste oplossing', zei minister Rasmus Prehn van Voedsel en Landbouw. De opgraving begint in mei en moet tegen juli zijn afgerond.

In totaal zijn in Denemarken sinds november ongeveer 15 miljoen nertsen afgemaakt nadat een gemuteerde vorm van het virus bleek over te springen tussen nertsen en mensen. Voor de ruiming bleek achteraf de juridische basis te ontbreken, wat de regering op scherpe kritiek van het parlement kwam te staan.

