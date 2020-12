Ten laatste woensdag moeten de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een brexit-akkoord hun beslag krijgen. Dat heeft Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier maandag aan vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europees Parlement gezegd.

De gesprekken over een bilateraal handelsakkoord tussen de EU en het VK blijven maar aanslepen. Het voorbije weekend was er even sprake van vooruitgang op het vlak van visserijbeleid, maar dat werd snel door beide kampen ontkend. Nadat Barnier de Europese ambassadeurs een stand van zaken had gegeven, zei de Ierse buitenlandminister Simon Coveney maandag dat hij een 'sombere' Barnier had gehoord. 'Er is gisteren absoluut geen vooruitgang geboekt en we moeten proberen om vandaag een doorbraak te forceren.'

Het is uitkijken naar het telefoongesprek dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag om 17 uur met de Britse premier Boris Johnson houdt. Dat wordt mogelijk beslissend voor de slaagkansen van de gesprekken. De Britse krant The Sun wist maandagochtend al dat Johnson alvast 'klaar (is) om uit het overleg te stappen'.

Volgens verschillende media zou Barnier maandagochtend aangegeven hebben dat woensdag de absolute deadline voor de onderhandelingen is. Woensdag dreigt het Britse parlement te stemmen over twee controversiële wetsontwerpen. Als het Britse parlement de Internal Market Bill en de Finance Bill goedkeurt, heeft verder praten geen zin meer, zei Barnier volgens bronnen waar de Ierse openbare omroep RTE mee kon praten. Beide wetsontwerpen dreigen de deur open te zetten voor schendingen van het vorig jaar gesloten terugtrekkingsakkoord. En dat is voor de EU absoluut onaanvaardbaar.

No deal

Daarenboven zullen de Europese leiders op hun top van donderdag en vrijdag ook de brexit bespreken, al staat het thema (nog) niet officieel op hun agenda. Volgens een hooggeplaatste bron zullen ze hun zegen geven aan een akkoord als dat al bestudeerd is kunnen worden, of zullen ze hun vakministers vragen het akkoord onder de loep te nemen als ze daar nog niet de kans toe gekregen hebben. In geval van een duidelijke 'no deal' zullen ze hun noodplannen willen opstarten.

Als er een akkoord uit de bus komt, dan moet dat nog voor Nieuwjaar goedgekeurd worden door het Britse parlement en door het Europees Parlement. Dat laatste zou daarvoor eind december een extra plenaire vergadering bijeen kunnen roepen. Zonder goedgekeurd akkoord, komt het op 1 januari alsnog tot een harde brexit. (Belga)

