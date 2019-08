Minder dan twee weken voor de afgesproken deadline van 26 augustus hebben zes lidstaten nog geen kandidaat-eurocommissaris voorgedragen. Naast België gaat het om Frankrijk, Italië, Kroatië, Portugal en Roemenië. Voor ons land worden Gwendolyn Rutten (Open VLD), Didier Reynders (MR) en Marianne Thyssen (CD&V) als voornaamste kandidaten genoemd.

Na haar verkiezing tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is Ursula von der Leyen druk bezig met de samenstelling van haar team. Elke lidstaat mag een kandidaat voordragen. Het is dan aan de vroegere Duitse minister van Defensie om het organogram van haar ploeg vast te leggen en de portefeuilles te verdelen.

In september moeten de kandidaten een hoorzitting afwerken in het Europees Parlement, en op 22 oktober zou het halfrond dan de vertrouwensstemming over het nieuwe dagelijkse bestuur van de Europese Unie houden.

Terwijl Von der Leyen zelf Duitsland vertegenwoordigt, hebben op dit moment 20 van de 26 overige lidstaten (verondersteld dat het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer zal zijn wanneer de nieuwe Commissie op 1 november aan de slag gaat, nvdr.) een kandidaat voorgedragen. Dat blijkt uit een telling van het Franse persbureau AFP op basis van officiële aankondigingen.

Zeven van hen behoren net als Von der Leyen tot de christendemocratische EVP, zeven andere tot de sociaaldemocratenen en drie tot de liberalen. De Litouwse kandidaat Virginijus Sinkevicius is gelieerd aan de groenen, de Sloveen Janez Lenarcic is onafhankelijk en de Pool Krzysztof Szczerski behoort tot de conservatieve ECR.

Genderevenwicht

Von der Leyen wil ook een volledig gendergelijke ploeg. Momenteel staat de teller op twaalf mannen en acht vrouwen. Het zou de Duitse dus niet slecht uitkomen indien vijf van de zes resterende lidstaten een vrouw voordragen.

Von der Leyen waarschuwde de lidstaten in juli al dat ze niet zal aarzelen om hen om nieuwe namen te verzoeken indien ze niet genoeg vrouwelijke kandidaten voordragen. Huidig voorzitter Jean-Claude Juncker liet onlangs nog optekenen dat hij in 2014 zes kandidaten had geweigerd.

Frankrijk zou alvast voor een vrouw kiezen. Namen als Florence Parly, Emmanuelle Wargon en Brune Poirson doen de ronde. Italië blijft een onbekende factor. Het land verkeert in een politieke crisis nu de uiterst rechtse vicepremier Matteo Salvini de stekker uit de regering wil trekken.

België?

Ook in België blijft het koffiedik kijken. In principe maakt de voordracht van een eurocommissaris deel uit van de federale regeringsonderhandelingen, maar ook bijna drie maanden na de verkiezingen is er nog geen uitzicht op een nieuwe meerderheid.

Gwendolyn Rutten (Open VLD), Didier Reynders (MR) en Marianne Thyssen (CD&V) worden als voornaamste kandidaten genoemd (lees meer).