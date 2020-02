Bij parlementsverkiezingen in Ierland werd Sinn Féin verrassend de grootste partij. Brengt dat een hereniging van het eiland dichterbij?

Winst was wel verwacht voor Sinn Féin, maar niet dat de partij zo'n sprong zou maken. Ierland wordt sinds zijn onafhankelijkheid een eeuw geleden bestuurd door een van de twee centrum- tot centrumrechtse partijen, Fianna Fáil en Fine Gael. Sinn Féin gold lange tijd als de politieke vleugel van het paramilitaire Iers Republikeins Leger (IRA). Dat was tijdens de Troubles, zoals de burgeroorlog tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland door de Britten met een eufemisme werd genoemd, mee verantwoordelijk voor zo'n 3500 terreurdoden. Vooral jonge Ieren, die niets met het besmeurde verleden te maken hebben, voelden zich aangesproken door de linkse campagne van de partij, met de nadruk op gezondheidszorg en huisvesting. Met de winst van Sinn Féin komt zeker ook de oude Ierse droom weer op tafel dat het Britse Noord-Ierland met de Ierse Republiek wordt herenigd. In de mogelijkheid dat daarover in Noord-Ierland een referendum wordt gehouden, is ook voorzien in het Goedevrijdagakkoord, waarmee er in 1998 een einde kwam aan de Troubles. Als het gevoel bestaat dat er in Noord-Ierland een meerderheid is die een eengemaakt Ierland wil, kan dat bij referendum worden getoetst. Dat gevoel is er nu wellicht. Alleen moeten de Britten dat ook zo willen zien. Zoals de Schotten stemden ook de Noord-Ieren in 2016 tegen de brexit. De kans dat ze bij een referendum voor hereniging kiezen, is ook reëel omdat het protestantse deel van de Noord-Ierse bevolking, dat een unie met Londen genegen is, niet meer significant groter is dan het katholieke deel. Het helpt bovendien dat Dublin vandaag in ethische kwesties een liberaler koers vaart en dat de greep van de kerk op de politiek er niet meer zo fors is. Tegelijk trekt de brexit straks een economische grens in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Het wordt voor Noord-Ieren daarna gemakkelijker om zaken te doen met Dublin dan met Londen. De Britse premier Boris Johnson denkt aan een brug tussen Noord-Ierland en Schotland om zijn land bijeen te houden. Er moet in het geval van Noord-Ierland altijd rekening mee worden gehouden dat elke stap de broze vrede kan opbreken. Maar aangezien het gewoon bij een lidstaat zou aansluiten, kan het vlot weer een deel van de Europese Unie worden. Toch is het ook de vraag of Dublin, als puntje bij paaltje komt, wel de prijs van een hereniging wil betalen. Noord-Ierland kost de Britse schatkist nu elk jaar handenvol geld. Zoals in Duitsland blijkt, is zo'n hereniging niet zo eenvoudig als het lijkt.