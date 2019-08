De macht van Macron: hoe de Franse president achter de Europese schermen aan de touwtjes trekt

Maar liefst 250 telefoontjes had Frans minister van Financiën Bruno Le Maire vrijdagmiddag nodig om de Bulgaarse Kristalina Georgieva als nieuwe voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds in het zadel te tillen. Frans president Emmanuel Macron behaalt op die manier zijn vierde Europese overwinning in enkele weken tijd. Nederland, Duitsland en de Europese sociaaldemocraten kijken lijdzaam toe.

Emmanuel Macron © belga

Afgelopen vrijdag werd de Bulgaarse Kristalina Georgieva door de Europese ministers van Financiën verkozen tot topkandidaat voor het voorzitterschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De benoeming kwam er niet zonder slag of stoot. Voor de eerste keer in de Europese geschiedenis geraakten de Europese regeringsleiders en staatshoofden het intern niet eens over de opvolger van de Française Christine Lagarde, die de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank wordt.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×