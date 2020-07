Hugo de Jonge is de nieuwe politiek leider van de Nederlandse christendemocraten, het CDA. De vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport won bijzonder nipt de verkiezing voor een nieuwe lijsttrekker. Hij haalde het in de tweede ronde bijzonder nipt van concurrent Pieter Omtzigt. De Jonge behaalde 50,7 procent van de stemmen, Omtzigt was goed voor 49,3 pct. Dat maakte het CDA bekend tijdens een bijeenkomst in Den Haag.

Vooraf werd Omtzigt gezien als de underdog. De Jonge ging als favoriet de strijd in, met steun van veel kopstukken van de partij. De Jonge gaat de christendemocraten naar de komende verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer leiden, die in maart worden gehouden. Hij heeft aangegeven ook graag premier te willen worden.

De kersverse partijleider wees in Den Haag op het feit dat het verschil tussen de twee kandidaten erg klein was. 'De leden houden gewoon van je', zei hij tegen Omtzigt. Hij noemde het Kamerlid zijn aanstaande 'running mate', waarmee hij samen de strijd wil aangaan bij de verkiezingen in maart 2021. 'Dit gaan we samen doen', zei De Jonge. Hij riep zijn voormalige rivaal ook het podium op en grapte: 'Als het had gemogen, had ik hem een knuffel gegeven.'

Ook partijvoorzitter Rutger Ploum probeerde duidelijk te maken dat het CDA nog steeds 'één team' is, ondanks de verschillen tussen de kandidaten. Verder benadrukte hij vooral de aandacht die de strijd om het lijsttrekkerschap de partij heeft opgeleverd. 'Wij waren de kijkcijferhit van de afgelopen dagen. Dank jullie wel daarvoor', zei Ploum.

