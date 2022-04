Premier Alexander De Croo reist in de tweede week van mei naar de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar zal hij een ontmoeting hebben met Duits bondskanselier Olaf Scholz en bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Dat bevestigt het kabinet-De Croo aan Knack.

Naar aanleiding van Europadag gaat Belgisch premier Alexander De Croo (Open VLD) in de tweede week van mei naar de Duitse hoofdstad Berlijn. Voor de eerste keer zal hij daar bilateraal een onderhoud hebben met zijn Duitse ambtgenoot Olaf Scholz (SPD) en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier.

In de Französischer Dom op de Gendarmemarkt zal de Croo tevens deelnemen aan een Duits-Belgisch evenement over de oorlog in Oekraïne, rond het thema 'Strijd om de vrijheid - hoe Poetins oorlog Europa vernieuwt.' Ook staat er een evenement rond industrie en waterstof gepland.

