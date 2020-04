Je hoort dezer dagen weinig over de brexit. Toch kunnen de Britten nog altijd zonder akkoord uit de Unie donderen.

Als het goed is, zien de Europese leiders elkaar deze week opnieuw door middel van wat tegenwoordig Zoomdiplomatie wordt genoemd. Allemaal thuis achter hun eigen scherm, met de microfoon op mute tot ze het woord krijgen. Dat is een voor Europa volstrekt onbekende manier van werken. Normaal polijst de Unie haar deals vooraf in kleinere conclaven en tête-à-têtes, waarbij aan teksten wordt geschaafd en ego's worden gladgestreken. Waarna ze allemaal samen de nacht ingaan voor een klassiek Europees compromis. Ze moeten nu met z'n allen proberen vat te krijgen op de coronacrisis. Een vorige gespreksronde eindigde met een pijnlijke botsing tussen Nederland en Italië over de centen. Het zal dit keer dus ook niet in de eerste plaats over de brexit gaan, die Europa toch jaren in de ban hield en die bijlange niet is afgerond. Het Verenigd Koninkrijk stapte eind januari dan wel formeel uit de Unie, maar er is nog lang geen akkoord over hoe het verder moet. Er loopt in afwachting een overgangsperiode, waarin de Britten nog altijd alle Europese regels volgen en mee de Europese rekeningen betalen. Ze zitten alleen niet meer om de tafel. De brexitgesprekken lagen, ook door corona, een aantal weken stil. Sinds midden april wordt er online weer gepraat. Om de gevreesde no-dealbrexit te vermijden, moeten de partijen tegen eind dit jaar een akkoord hebben over hoe ze hierna met elkaar omgaan en handel drijven. Zoals het er nu voorstaat, lijkt het zo goed als onmogelijk om dat hele proces bijtijds rond te krijgen. Een eenvoudige oplossing zou erin bestaan dat Londen de Europeanen voor eind juni vraagt om de overgangsperiode met een of twee jaar te verlengen. Dat lijkt zinvol omdat de brexitfactuur, gekoppeld aan corona, hoger kan oplopen dan voorzien. Toch willen Boris Johnson en zijn brexiteers niet van uitstel weten: dat herinnert te veel aan het onzalige leiderschap van Theresa May. Tegelijk willen ze Europa ook niet langer betalen dan strikt noodzakelijk is, terwijl ze in de overgangsperiode niet met andere landen over handelsafspraken kunnen praten. Bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. Omdat ze zelf niet willen plooien, rekenen ze op Europese soepelheid. Maar wat de brexit concreet betekent, leerden ze vorige week nog. Roemeense seizoenarbeiders werden met charters ingevlogen om te voorkomen dat de oogst van asperges en aardbeien op het veld verloren ging. Volgens de brexiteers was dat een karwei dat Britse werklozen en studenten wel zouden klaren. Niet dus.