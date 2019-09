De brexit houdt de Conservatieve Partij in een dodelijke wurggreep. Ook David Cameron sprak zich nu uit over de gang van zaken.

'Wat hij in zijn boek ook schrijft, mijn respect voor hem blijft even groot.' Dat zei de Britse premier Boris Johnson vorige week nog, toen hem werd gevraagd of hij toch niet een beetje bang uitkijkt naar de memoires van zijn voorganger David Cameron. Of hij daar nog zo over denkt na een interview met Cameron in de krant The Times is niet zeker. De voormalige premier haalt in dat gesprek scherp uit naar Johnson en zijn medestanders. Hij noemt de beslissing om de zitting van het Lagerhuis naar aanleiding van de brexit opportunis...