David Cameron, de Britse 'Prime Minister' die het referendum over de brexit liet houden, zegt geen spijt daarvan te hebben. 'Ook al denk ik elke dag aan de gevolgen ervan', aldus de voormalige eerste minister.

'Ik denk er elke dag aan (...) en aan het feit dat we hebben verloren en de gevolgen (...), en ik maak me ernstig zorgen over wat de toekomst in petto heeft', zei de voormalige conservatieve leider in een interview met de krant The Times vóór de publicatie donderdag van zijn memoires onder de titel "For the Record".

Het is de eerste keer dat hij hierover uitvoerig spreekt sinds zijn vertrek uit de politieke arena na het referendum. Het Verenigd Koninkrijk stemde 52 pct voor brexit in juni 2016, maar de kwestie blijft de Britse samenleving diep verdelen, meer dan drie jaar na het referendum en minder dan 50 dagen voor de deadline van 31 oktober.

Het land is verzeild geraakt in een politieke crisis tijdens de onderhandelingen met Brussel om een compromis te bereiken over scheiding, waardoor het spook van een "no deal" met mogelijk chaotische gevolgen voor de Britse economie achterbleef.

'Het is pijnlijk voor het land en pijnlijk om te zien', zegt David Cameron, die net als de huidige premier Boris Johnson op de privéschool van Eton schoolliep. Heeft hij spijt? 'Wat ik in het boek probeer te doen, is uitleggen waarom ik dacht dat het onvermijdelijk was', zegt hij. 'Het organiseren van een referendum was geen beslissing die ik licht heb genomen', vervolgt hij, al geeft hij toe dat er een 'enorme politieke druk' was.

Vergeven

'Sommige mensen zullen me nooit vergeven voor het organiseren van een referendum, anderen voor het organiseren en verliezen ervan', geeft Cameron toe.

Maar er zijn ook 'al die mensen die een referendum wilden en wilden vertrekken uit de EU. Die zijn blij dat de belofte werd gedaan en werd gehouden.'

In 2016 had Cameron campagne gevoerd voor het blijven in de Europese Unie. Hij nam ontslag na de overwinning van het "ja" op brexit, na zes jaar in deze functie van premier. Sindsdien heeft hij zich teruggetrokken uit de politiek.

Een brexit zonder overeenkomst zou volgens hem 'slecht' zijn: 'Ik hoop echt dat het niet zal gebeuren'.

Hij zei dat een tweede referendum niet kan worden uitgesloten, 'omdat we vastzitten'.