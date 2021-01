Vrijdag wordt de dag van de waarheid voor de Nederlandse regering Rutte III. De vraag of de regeringsploeg kan aanblijven na een vernietigende rapport over de zogenaamde 'toeslagenaffaire' staat daarbij centraal. De leiders van de meerderheidspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zullen tijdens de wekelijkse ministerraad mogelijk beslissen over het lot van de regering.

De regering van Mark Rutte (VVD) wordt al een hele tijd achtervolgd door de toeslagenaffaire. De zaak draait rond zowat 26.000 ouders die onterecht werden beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro's terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht. Een commissie die de affaire onderzocht, concludeerde dat de vele duizenden ouders die slachtoffer werden 'ongekend onrecht' is aangedaan.

De afgelopen dagen werd de roep richting regering om op te stappen steeds luider. Zo staat er volgende week een parlementair debat gepland over de kwestie. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd, die op steun van het grootste deel van de oppositie kan rekenen. De druk werd donderdag nog verder opgevoerd met het vertrek van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van de PvdA. Als voormalig minister van Sociale Zaken was hij een van de hoofdrolspelers in de keiharde fraudejacht van de Belastingdienst. Een eventuele val van de regering zal normaal gezien niet leiden tot vervroegde verkiezingen.

In Nederland vinden sowieso Tweede Kamerverkiezingen plaats op 17 maart. Bij een ontslag zal de regering, in volle coronacrisis, wel langer in lopende zaken blijven.

