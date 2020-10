De Spaanse regio Catalonië houdt vervroegde verkiezingen op 14 februari. Dat verklaarde de voorzitter van het regioparlement Roger Torrent aan de Catalaanse radiozender RAC1.

Eerder deze week kondigde de separatistische regeringsleider van Catalonië, Quim Torra, al aan dat er vervroegde regionale verkiezingen zouden komen. Dat deed hij nadat hij maandag door het Spaanse Hooggerechtshof uit zijn ambt werd gezet wegens ongehoorzaamheid. Torra heeft het Constitutioneel Hof verzocht zijn afzetting op te schorten. Volgens hem is het besluit van de rechters een politiek gemotiveerde stap om de Catalaanse regering omver te werpen.

De regio hield drie jaar geleden een onwettig onafhankelijkheidsreferendum, waardoor de relatie met de regering in Madrid verder verzuurde. In de nacht van woensdag op donderdag zijn zestien personen opgepakt bij manifestaties ter gelegenheid van de derde verjaardag van het referendum. Dat meldt de regionale politie vrijdag. Vijftien manifestanten werden opgepakt in Barcelona en een zestiende persoon in Gerona.

