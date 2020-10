Een doorlichting van de maatregelen die binnen Europa tegen het coronavirus zijn genomen, toont leemtes aan in de bescherming van persoonlijke gegevens. Dat blijkt uit een rapport van de Raad van Europa.

De instelling betreurt ook het gebrek aan 'interoperabiliteit' tussen de digitale tools van de lidstaten. Het rapport werd maandag gepubliceerd.

Met het rapport wil de Raad van Europa nagaan in welke mate haar eigen Verdrag 108 over de bescherming van persoonsgegevens wordt gerespecteerd. Dat verdrag werd door 55 Europese, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen geratificeerd.

Juridische basis

De Raad van Europa - een pan-Europese organisatie met 47 lidstaten - merkt op dat een aantal landen persoonsgegevens heeft verzameld en behandeld zonder gepaste juridische basis.

De instantie wijst daarvoor richting Griekenland en Frankrijk, die bewakingsdrones hadden ingeschakeld tijdens en na de lockdown, zonder expliciet wettelijk kader.

In andere landen werden dan weer gegevens verzameld en gebruikt zonder toestemming van de betrokken personen. In Rusland en Turkije bijvoorbeeld is het gebruik van een tracing-app door covidpatiënten verplicht.

Elders werden gegevens die uit gezondheidsredenen werden verzameld, ter beschikking gesteld van de politie of andere autoriteiten. In Hongarije bijvoorbeeld zijn universitaire ziekenhuizen verplicht de gegevens van hun studenten over te maken aan de politie, zodat ze kunnen worden gecontacteerd als er zich een tekort aan medisch personeel voordoet.

Proportionaliteit

De Raad van Europa hamert op het 'intrusieve' karakter van bepaalde maatregelen. Daarom vraagt ze de landen die Verdrag 108 ondertekenden, de temperatuurmetingen op luchthavens, aan de grenzen of op openbare plaatsen én de klantenregisters in cafés en restaurants, te beperken tot wat noodzakelijk is voor het openbaar belang, proportionaliteit aan de dag te leggen en de ingrepen met een wettelijke basis te omkaderen.

De Raad van Europa lijst ook de verschillende digitale oplossingen op die de landen hebben ingevoerd. Het gaat dan vooral over de tracing-apps. 'Ondanks talloze oproepen tot coördinatie en interoperabiliteit, hebben de landen jammer genoeg erg uiteenlopende systemen ontwikkeld die daardoor hun efficiëntie beperken', luidt het.

