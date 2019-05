Bij lokale verkiezingen in Engeland en Noord-Ierland hebben de twee grootste partijen, de Conservatives en Labour, flinke klappen gekregen. Hoewel de kiezers de kans hadden hun plaatselijke beleidsmakers aan te duiden, lijkt de soap rond de brexit een doorslaggevende rol te hebben gespeeld.

Er waren verkiezingen voor 248 gemeenteraden en zes burgemeesters in Engeland en alle elf gemeenteraden in Ulster. Zowel de regerende Conservatieven als de oppositionele Labour kregen volgens de initiële resultaten klappen.

Volgens de openbare omroep BBC hebben de Tories al bijna 450 zetels en de controle over 18 gemeenteraden verloren. Labour stond vrijdagochtend op een verlies van 80 zetels.

Beide partijen geven toe dat de patstelling rond de brexit heeft meegespeeld. De brexit is uitgesteld van 29 maart tot 30 oktober, omdat het nationale parlement het niets eens raakt over het akkoord dat premier Theresa May (Conservatives) sloot met de Europese Unie.

Winst

Vooral de LibDems sponnen garen bij de verliezen van de twee grote partijen. Zij veroverden reeds 300 zetels en de controle over 8 raden. Mogelijk overschrijdt de winst de kaap van 500, aldus het ITV News. Winst was er ook voor de Groenen en onafhankelijke kandidaten.

Waar onafhankelijke kandidaten opkwamen, vergaarden zij gemiddeld een kwart van de stemmen. Op twee plaatsen veroverden ze ook de controle over de gemeenteraad. In Middlesbrough snoepten ze de burgemeesterssjerp van Labour af. De Groenen haalden 36 zitjes in de gemeenteraad extra binnen, terwijl de eurosceptische UKIP er 54 verloor.