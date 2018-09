Commissievoorzitter Juncker is klaar om Britten zonder concrete afspraken uit Unie te zetten

De Europese Unie wil tegen de Europese top van 18 en 19 oktober weten of een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de brexit haalbaar is. Als een akkoord mogelijk blijkt, dan wordt precies een maand later de deal bezegeld. Indien er geen akkoord uit de bus komt, is er volgens Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker geen probleem.