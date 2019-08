Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson ontmoeten elkaar ten laatste eind deze maand, tijdens de G7-top in het Franse Biarritz. Dat heeft een woordvoerster van de Europese Commissie donderdag gezegd.

De Britse premier Boris Johnson stuurde gisteren/woensdag zijn nieuwe EU-adviseur en hoofd-brexitonderhandelaar David Frost naar Brussel voor een eerste gesprek met de Europese onderhandelaars. Het ging om een eerste inleidend gesprek, zegt een woordvoerster van de Europese Commissie, waarin de EU nog eens herhaald heeft dat het echtscheidingsakkoord dat momenteel op tafel ligt niet opnieuw onderhandeld kan worden.

'De Commissie heeft haar reeds lang bekende positie herhaald: het akkoord wordt niet heropend en de Commissie wil wel werken aan de politieke verklaring (over de toekomstige relaties tussen de EU en het VK, red.) als het Verenigd Koninkrijk dat wil. Dat is waar we staan, en ik vrees dat ik daaraan niets toe te voegen heb.'

Johnson wil het akkoord van zijn voorganger Theresa May heronderhandelen en vooral de backstop - een noodoplossing om een harde grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland te vermijden door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de Europese douane-unie te houden - afvoeren. Hij stuurde David Frost het veld in om die boodschap mee te delen aan de Commissie, klonk het woensdag bij Downing Street 10. De impasse houdt Boris Johnson voorlopig in Londen. De Britse premier zei eerder al dat hij niet onderhandelt zolang de EU niet heeft beloofd dat de backstop op de schop kan. Volgens de Europese Commissie staan er voorlopig nog geen ontmoetingen tussen Johnson en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gepland, maar zouden de twee elkaar wel zien op de G7-top in Biarritz eind deze maand, van 24 tot 26 augustus. 'De G7 in Biarritz zal - ten laatste - een kans zijn voor Juncker en Johnson om elkaar te ontmoeten', aldus de Commissiewoordvoerster.