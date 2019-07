De pas verkozen voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft donderdag in Warschau aangekondigd dat de Europese Unie een bijzonder fonds plant dat regio's moet helpen de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Von der Leyen beloofde ook een breed overleg te organiseren over de toekomst van de Europese Unie.

'Er is in bepaalde regio's een enorme investering nodig om het aandeel nieuwe technologieën te vergroten en nieuwe jobs te creëren. We zullen daarom een fonds voor energietransitie (Just Transition Fund) oprichten om deze regio's te helpen bij die overgang', zo zei von der Leyen tijdens een persconferentie samen met de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Polen zelf is nog sterk afhankelijk van steenkool en was in juni een van de landen die op de rem gingen staan toen 2050 naar voor werd geschoven als deadline om de EU CO2-neutraal te maken.

Von der Leyen kreeg ook vragen over de brexit en de toekomst van de Europese Unie. De Duitse liet verstaan dat ze bij haar aantreden in november breed overleg zal starten over de toekomst van de EU. 'We willen een conferentie over de toekomst van Europa starten. Die conferentie moet plaatsvinden in onze lidstaten en moet nagaan hoe de mensen, de Europeanen, de toekomst van de EU zien', klonk het.