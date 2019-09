Twee kandidaat-eurocommissarissen - de Hongaar Laszlo Trocsanyi (EVP) en de Roemeense Rovana Plumb (S&D) - zijn door het Europees Parlement uitgenodigd om meer uitleg te verschaffen bij het overzicht van hun financiële belangen dat ze hebben opgegeven. Bij beiden zou volgens de commissie Juridische Zaken een belangenconflict in het spel kunnen zijn.

Volgende week starten de hoorzittingen die elk van de 26 kandidaat-commissarissen moeten ondergaan alvorens het parlement het licht op groen kan zetten voor de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen. Van alle kandidaten wordt ook een overzicht van hun financiële belangen gevraagd, die door de bevoegde parlementscommissie onderzocht worden.

De Hongaar Laszlo Trocsanyi, die bevoegd zou worden voor Uitbreiding, en de Roemeense Rovana Plumb, toekomstig commissaris voor Transport, zijn door het parlement uitgenodigd meer uitleg te verschaffen bij hun verklaring. Trocsanyi moet donderdag in de commissie Juridische Zaken toelichting geven bij het advocatenkantoor dat hij oprichtte voor hij minister van Jusitie werd in de regering van de Hongaarse premier Viktor Orban.

Van Plumb willen de parlementsleden de details kennen van een lening die ze in het verleden is aangegaan om een verkiezingscampagne te financieren.

De Oostenrijker Johannes Hahn, die nu reeds commissaris is en in de commissie-von der Leyen bevoegd zou worden voor Begroting, wordt door het parlement gevraagd een pakket aandelen van de hand te doen.

De Pool Janusz Wojciechowski (Landbouw) moet zijn verklaring op een paar punten verduidelijken, maar wordt net als Hahn niet verondersteld om daarvoor naar het parlement te komen.

Van de 22 andere kandidaat-commissarissen ziet het parlement geen graten in hun financiële belangen. Dat wil zeggen dat Didier Reynders, tegen wie in België een opsporingsonderzoek loopt na beschuldigingen van corruptie, en de Franse Sylvie Goulard, die betrokken zou zijn bij fictieve tewerkstelling van medewerkers van de partij MoDem in het Europees Parlement, zich nu ongestoord kunnen voorbereiden op hun parlementair 'examen'.

De hoorzitting met Reynders (Justitie) vindt volgende week woensdagvoormiddag plaats, Goulard (Interne Markt) moet woensdagmiddag voor de parlementsleden verschijnen.