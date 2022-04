'Het is nu kiezen tussen Kindersurprise of een diepvriespizza', zegt de Belgische stand-up-comedian Alex Vizorek over de Franse presidentsverkiezingen.

Alex Vizorek (40) is zowel in Wallonië als Brussel een begrip, maar ook in Frankrijk is hij een bekende figuur bij de Franse publieke omroep. In Vlaanderen neemt hij voor het Radio 1-programma Nieuwe Feiten de politieke actualiteit in Frankrijk op de korrel in de rubriek 'Coucou de France'.

...

Alex Vizorek (40) is zowel in Wallonië als Brussel een begrip, maar ook in Frankrijk is hij een bekende figuur bij de Franse publieke omroep. In Vlaanderen neemt hij voor het Radio 1-programma Nieuwe Feiten de politieke actualiteit in Frankrijk op de korrel in de rubriek 'Coucou de France'. Heeft de uitslag van de eerste ronde u verrast? Alex Vizorek: Nee. De linkse Jean-Luc Mélenchon in de tweede ronde zou een verrassing zijn geweest, maar Marine Le Pen tegen Emmanuel Macron was algemeen verwacht. Verrassend is de score van alle extreemrechtse kandidaten. Le Pen, Eric Zemmour en Nicolas Dupont-Aignan behalen samen ruim 32 procent. Als je rekening houdt met de geringe opkomst en alle onthoudingen, dan is die 28 procent van Macron niet zo heel veel. U acht de kans groot dat Le Pen de eerste extreemrechtse en ook eerste vrouwelijke president wordt? Vizorek: De doorsneekiezer heeft in het verleden al linkse en rechtse presidenten verkozen en vorige keer iemand van het centrum. Misschien redeneert die kiezer nu: 'Niemand heeft ons echt geholpen, misschien moeten we eens een extreemrechtse kandidaat proberen die 'eigen volk eerst' belooft.' Dus, wie weet. Voor alle feministen zou dat een groot probleem zijn, want zij willen graag een vrouw als president, maar niet deze. (lacht) Als ik het cynisch bekijk, zou Le Pen vooral een geschenk zijn voor stand-upcomedians. Hoe slechter het in het land gaat, hoe meer mensen nog eens willen lachen. Maar alle gekheid op een stokje, liever geen Le Pen als president. Als je hoort wat ze allemaal zou doen in de publieke sector... Ze wil bijvoorbeeld de publieke omroepen France Inter en France Télévisions, waar ik voor werk, privatiseren. Maar alle kandidaten beloven veel. Kijk maar naar Macron, die oorspronkelijk uit de PS komt. Vijf jaar geleden moest hij in de tweede ronde allerlei rechtse beloftes doen om die kiezers binnen te halen. Nu moet hij linkse kiezers proberen binnen te halen met linkse beloftes. Dat wordt niet simpel want die kiezers van Mélenchon willen niet massaal voor Le Pen stemmen, ze willen vooral massaal thuisblijven. Voor mijn publiek vergelijk ik de tweede ronde met de keuze tussen chocolade van Kindersurprise of een diepvriespizza van Buitoni. (lacht)Is Macron na vijf jaar nog geloofwaardig voor linkse kiezers? Vizorek: Om president te worden hoeft je alleen maar van alles te beloven en zodra je verkozen bent, is het geen enkel probleem als je niet eens de helft van je beloftes waarmaakt, want wie roept je ter verantwoording? Niemand. Je hoeft alleen genoeg goed klinkende nieuwe beloftes te doen bij de volgende verkiezingen. Franse politici veroveren met grote campagnes graag de macht, maar zodra ze die ook moeten uitoefenen tonen ze heel wat minder dash. Voor de tweede ronde kan Macron op campagne met twee simpele punten. Hij moet enerzijds linkse kiezers schrik aanjagen met Le Pen als president en anderzijds haar als een grote vriendin van Vladimir Poetin neerzetten. Zijn traditionele partijen zoals de PS en Les Républicains definitief weggevaagd? Vizorek: Je kunt president worden zonder partij. Macron heeft dat bewezen. Zemmour behaalde ook ruim 7procent zonder partij. Maar partijen zullen niet helemaal verdwijnen, want een uitgebouwde partij blijft belangrijk voor de parlementsverkiezingen in juni. Als Le Pen president wordt, kan dat in haar nadeel spelen, want haar Rassemblement National is niet overal goed vertegenwoordigd. Ze zou dus als president al na anderhalve maand met een eerste minister én een regering zonder leden van haar partij opgescheept kunnen zitten.