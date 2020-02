Na een nacht van bilaterale gesprekken met de verschillende Europese leiders over de meerjarenbegroting 2021-2027, heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel op de top in Brussel vrijdag nog geen nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd.

De top begon donderdag in de namiddag en gaat vrijdag gewoon door. Na een eerste, 'plenaire' sessie met alle 27 leiders, vatte Michel in de loop van de avond gesprekken onder vier ogen aan. Alle leiders kregen zo de kans in detail toe te lichten welke bezwaren er zijn tegen het compromisvoorstel op basis waarvan Michel de onderhandelingen voert.

Die gesprekken liepen de hele nacht. Iets voor 7 uur vrijdagochtend maakte de woordvoerder van Michel dan bekend dat hij iedereen om 11 uur weer samen wil brengen, maar dat moet nog bevestigd worden. Voorlopig is er ook nog geen sprake van een nieuw compromisvoorstel.

Of Michel enige vooruitgang heeft geboekt, valt moeilijk op te maken. Duidelijk is alleszins dat de vier 'zuinige' landen - Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk - bij hun standpunt blijven dat de EU-begroting beperkt moet blijven tot 1% van het bni van de EU27 en dat ze als nettobetalers hun korting willen behouden. De vier presenteren zich ook als blok aan Michel, terwijl de 23 andere lidstaten elk hun eigen prioriteiten naar voren schuiven.

De Belgische premier Sophie Wilmès (MR) had in de nacht van donderdag op vrijdag naar verluidt een lang onderhoud met Michel. Ze focuste vooral op de voorgestelde kortingen op de landbouwsubsidies en de cohesiefondsen, die ook België en zijn boeren honderden miljoenen euro's dreigen te kosten. Toch is ze zich ervan bewust dat het voorstel 'het resultaat is van een compromis, ten koste van het federale niveau maar in het voordeel van de gewesten'.

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, dat als nettobetaler een gat van 60 tot 75 miljard euro achterlaat in de Europese begroting, en de soms tegengestelde opvattingen van de verschillende lidstaten zijn de onderhandelingen over de Europese begroting niet eenvoudig, is in het Belgische kamp te horen.

De top begon donderdag in de namiddag en gaat vrijdag gewoon door. Na een eerste, 'plenaire' sessie met alle 27 leiders, vatte Michel in de loop van de avond gesprekken onder vier ogen aan. Alle leiders kregen zo de kans in detail toe te lichten welke bezwaren er zijn tegen het compromisvoorstel op basis waarvan Michel de onderhandelingen voert. Die gesprekken liepen de hele nacht. Iets voor 7 uur vrijdagochtend maakte de woordvoerder van Michel dan bekend dat hij iedereen om 11 uur weer samen wil brengen, maar dat moet nog bevestigd worden. Voorlopig is er ook nog geen sprake van een nieuw compromisvoorstel. Of Michel enige vooruitgang heeft geboekt, valt moeilijk op te maken. Duidelijk is alleszins dat de vier 'zuinige' landen - Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk - bij hun standpunt blijven dat de EU-begroting beperkt moet blijven tot 1% van het bni van de EU27 en dat ze als nettobetalers hun korting willen behouden. De vier presenteren zich ook als blok aan Michel, terwijl de 23 andere lidstaten elk hun eigen prioriteiten naar voren schuiven. De Belgische premier Sophie Wilmès (MR) had in de nacht van donderdag op vrijdag naar verluidt een lang onderhoud met Michel. Ze focuste vooral op de voorgestelde kortingen op de landbouwsubsidies en de cohesiefondsen, die ook België en zijn boeren honderden miljoenen euro's dreigen te kosten. Toch is ze zich ervan bewust dat het voorstel 'het resultaat is van een compromis, ten koste van het federale niveau maar in het voordeel van de gewesten'. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, dat als nettobetaler een gat van 60 tot 75 miljard euro achterlaat in de Europese begroting, en de soms tegengestelde opvattingen van de verschillende lidstaten zijn de onderhandelingen over de Europese begroting niet eenvoudig, is in het Belgische kamp te horen.