Wie nog dacht dat de berichten over oplopende spanningen tussen Brussel en Londen en groeiende frustraties aan beide kanten van het Kanaal overdreven waren, is eraan voor de moeite. De Europese Unie is bereid 'alle middelen die ze tot haar beschikking heeft in te zetten om haar belangen en de integriteit van de Europese interne markt te beschermen, waarschuwde Raadsvoorzitter Charles Michel woensdag.

Het geduld van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk is op, lieten verschillende EU-bronnen deze week duidelijk verstaan. De Britten lijken maar geen werk te maken van uitgebreide sanitaire en fytosanitaire controles op producten van dierlijke en plantaardige oorsprong die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden geëxporteerd. Die regio bleef na de brexit deel uitmaken van de Europese interne markt voor goederen om controles op de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland te vermijden.

Brussel en Londen kwamen overeen dat die controles dan maar in de Noord-Ierse havens moeten plaatsvinden, maar de Britten maken daar maar geen werk van. Meer zelfs, de bevoegde minister David Frost riep de EU afgelopen weekend nog op zich flexibeler op te stellen en haar 'juridisch purisme' te laten varen. Voor de Unie kan daar geen sprake van zijn, maakte Charles Michel woensdag duidelijk tijdens een debat in het Europees Parlement. 'Pacta sunt servanda', verwees hij naar het Ierse protocol, het akkoord waarin de grensafspraken zijn vastgelegd. 'We zijn bereid alle middelen die tot onze beschikking staan te gebruiken om onze belangen en de integriteit van de interne markt te beschermen.'

Daar knelt natuurlijk het schoentje: de EU vreest dat bij gebrekkige douanecontroles de deur wordt opengezet voor fraude en - in het geval van dieren en planten - voor ziektes en producten die verboden zijn op de Europese markt. Mogelijke Europese repercussies zijn het opleggen van tarieven en quota aan Britse import. De nieuwssite Politico schrijft woensdag dat er in Europese middens aan een plan B zou worden gewerkt waarbij noodgedwongen ook de toegang van Ierland tot de interne markt wordt beperkt.

Maar als het van Michel afhangt, kan daar geen sprake van zijn. Hij benadrukte het belang van de eenheid onder de 27 EU-landen. Vandaag/woensdag is Maros Sefcovic, een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie, in Londen voor overleg met David Frost. Dat beide partijen meteen een oplossing vinden voor hun conflict, ligt niet in de lijn der verwachtingen.

