Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft het Verenigd Koninkrijk gevraagd om duidelijkheid te scheppen over de handelsrelaties in het post-brexittijdperk. De onderhandelingen daarover zitten in het slop.

'Brexit betekent brexit .... maar een brexit betekent ook een beslissing nemen', dixit Europees 'president' Michel woensdag in het Europees Parlement. 'Het Verenigd Koninkrijk staat voor een grote beslissing.' De Europese Unie wil een oplossing, maar niet tegen elke prijs, aldus Michel. De EU biedt toegang tot de interne markt, maar staat ook op eerlijke concurrentievoorwaarden. Londen kan volgens Michel niet alles - toegang tot de interne markt en volledige zelfstandigheid bij het bepalen van regels en standaarden - hebben. 'We hebben oplossingen nodig, die in overeenstemming te brengen zijn met onze principes.'

Sinds begin dit jaar officieel een einde kwam aan het Britse lidmaatschap van de Europese Unie, werken tientallen onderhandelaars aan beide kanten van het Kanaal aan een alomvattend handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat moet vermijden dat de Britten op het einde van de overgangsperiode op 1 januari 2021 abrupt uit de Europese interne markt en de douane-unie tuimelen.

Maar die onderhandelingen zitten dezer dagen in het slop. Intussen tikt de tijd verder. De EU en het VK hebben nog tot eind oktober, begin november tijd om een deal te sluiten die tegen januari van kracht kan worden. Zonder handelsakkoord dreigt zo alsnog een zogenaamde harde brexit met douanetarieven en andere bijkomende handelsbarrières. Afspraken over de concurrentievoorwaarden, de visserijsector en een arbitragemechanisme vormen de belangrijkste obstakels voor een akkoord.

