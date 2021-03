De relaties tussen de Europese Unie en Rusland zitten op een dieptepunt. Die vaststelling heeft de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel maandag gemaakt na afloop van een telefoongesprek met president Vladimir Poetin. Eind deze week houden de Europese regeringsleiders een strategisch debat over de verhoudingen met Moskou.

'Er is onenigheid op vele vlakken', klonk het in een persmededeling van de Europese Raad na afloop van het telefoongeprek tussen Charles Michel en Vladimir Poetin.

Volgens Michel kunnen de relaties met Rusland pas de goede richting uitgaan wanneer er duurzame vooruitgang wordt geboekt bij het vredesproces in Oekraïne, de stopzetting van hybride aanvallen en cyberaanvallen op lidstaten en de mensenrechten. Hij herhaalde ook zijn oproep om oppositieleider Aleksej Navalny vrij te laten.

Russisch vaccin

Poetin van zijn kant meent dat de 'onbevredigende' stand van de betrekkingen met de Europese Unie voortvloeit uit de 'niet-constructieve en soms tegenstrijdige positie van de Europese partners', zo gaf het Kremlin na het telefoongesprek aan. 'Van Russische zijde is de wens uitgesproken om een vorm van gedepolitiseerde samenwerking te herstellen.'

Michel en Poetin spraken ook over coronavaccins. Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) startte begin deze maand met de evaluatie van het Russische vaccin Spoetnik-V. Die rolling review-procedure is de laatste stap voordat de producent een formele aanvraag kan indienen om het vaccin toe te laten op de Europese markt. Intussen hebben enkele lidstaten wel al via een noodprocedure het vaccin aangekocht. (Belga)

