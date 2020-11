De Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft maandag in Wenen gepleit voor de oprichting van een 'Europees instituut voor de opleiding van imams'. Michel bracht in de Oostenrijkse hoofdstad een eerbetoon aan de slachtoffers van de terreuraanval van vorige week.

Volgens Michel moet Europa hard optreden tegen ideologieën die haat en gewelddadig extremisme promoten. Naast onder meer de bestrijding van online haatboodschappen ziet hij een Europees instituut voor imams als een mogelijke dam tegen het radicale islamistische terrorisme.

'Een Europees instituut voor de vorming van imams is een goed voorbeeld. Dat moet verzekeren dat imams in Europa worden opgeleid en dat de primauteit van de civiele wetten door deze imams aanvaard wordt', zo verklaarde Michel na een onderhoud met kanselier Sebastian Kurz.

Michel en Kurz nemen dinsdagmiddag samen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deel aan een digitaal overleg over een Europees antwoord op de jihadistische terreuraanslagen. Tegen het einde van het jaar zouden de Europese leiders een aantal maatregelen moeten goedkeuren. (Belga)

Volgens Michel moet Europa hard optreden tegen ideologieën die haat en gewelddadig extremisme promoten. Naast onder meer de bestrijding van online haatboodschappen ziet hij een Europees instituut voor imams als een mogelijke dam tegen het radicale islamistische terrorisme. 'Een Europees instituut voor de vorming van imams is een goed voorbeeld. Dat moet verzekeren dat imams in Europa worden opgeleid en dat de primauteit van de civiele wetten door deze imams aanvaard wordt', zo verklaarde Michel na een onderhoud met kanselier Sebastian Kurz. Michel en Kurz nemen dinsdagmiddag samen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deel aan een digitaal overleg over een Europees antwoord op de jihadistische terreuraanslagen. Tegen het einde van het jaar zouden de Europese leiders een aantal maatregelen moeten goedkeuren. (Belga)