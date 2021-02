Met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden dient zich een unieke opportuniteit (aan) om de sterke trans-Atlantische alliantie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te hernieuwen. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel verklaard voor aanvang van de tweede dag van de Europese top.

Op de agenda staan onder meer veiligheid en defensie. Ook NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg neemt aan het overleg deel.

EU en NAVO

Nadat de Europese leiders, die via videoverbinding vergaderen, het donderdag enkel over de aanpak van de coronapandemie hadden, staan vrijdagochtend andere onderwerpen op de agenda. Met secretaris-generaal Stoltenberg zullen ze het hebben over de samenwerking tussen de EU en de NAVO.

Voorzitter Michel zegt overtuigd te zijn van de unieke rol van de militaire alliantie. 'De NAVO speelde en speelt een belangrijke rol in het verbinden van Noord-Amerika en Europa. We delen dezelfde democratische waarden en hebben dezelfde strategische belangen', zei Michel tijdens een korte verklaring. 'De nieuwe regering-Biden biedt een unieke opportuniteit om de sterke trans-Atlantische alliantie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te hernieuwen.'

Versterken

'Net als u verwelkom ik de sterke boodschap van de regering-Biden om de allianties opnieuw op te bouwen en om de trans-Atlantische band te versterken', vulde Stoltenberg aan. 'Dat zal ook de belangrijkste boodschap zijn wanneer de NAVO-leiders elkaar later dit jaar ontmoeten in Brussel.'

De band met de Europese Unie is uniek, zei de Noor. 'Meer dan 90 procent van de Europese burgers leeft in een NAVO-lidstaat. We delen dus in grote mate dezelfde bevolking, dezelfde leden, dezelfde buurlanden, dezelfde uitdagingen. Het is dan ook zo klaar als een klontje dat we moeten samenwerken.'

Bedreigingen

Meer algemeen zullen de Europese leiders vrijdag de bedreigingen op het vlak van veiligheid bespreken. 'We krijgen te maken met nieuwe vormen van dreigingen: cyber, hybride en desinformatie. We zullen onze weerstand daartegen moeten versterken en wellicht ook onze tools moeten aanpassen', zei Michel. Hij wil ook van gedachten wisselen over de manier waarop de Europese Unie meer stabiliteit kan bewerkstelligen in haar onmiddellijke omgeving.

Stoltenberg zal de Europese leiders wijzen op de rol die volgens hem voor de NAVO is weggelegd in de coronapandemie: 'Ervoor zorgen dat de gezondheidscrisis geen veiligheidscrisis wordt'. 'De dreigingen waar we voor de pandemie mee geconfronteerd werden, zijn er nog altijd: de agressieve acties van Rusland, meer brutale vormen van terrorisme, gesofisticeerde cyberaanvallen, de opkomst van China en de veiligheidsimplicaties van de klimaatverandering. Geen land of continent kan deze uitdagingen alleen het hoofd bieden. Europa niet en Noord-Amerika niet. Maar Europa en Noord-Amerika samen wel.'

