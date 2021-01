De Wit-Russische protestleidster Maria Kolesnikova moet nog zeker tot 8 maart achter de tralies blijven. Dat deelde het team van oppositielid Viktor Babariko woensdag op berichtendienst Telegram mee.

Kolesnikova werkte voor de voormalige bankier die het oorspronkelijk tegen president Aleksandr Loekasjenko zou opnemen, maar die nog voor de campagne losbarstte achter de tralies verdween.

Samen met Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo groeide Maria Kolesnikova in de nasleep van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland op 9 augustus uit tot een bekend internationaal gezicht. Na de verkiezingen, waarvan algemeen wordt aangenomen dat die werden gemanipuleerd, sloot zij zich aan bij de massale straatprotesten.

Begin september werd de 38-jarige door de geheime dienst KGB in Minsk ontvoerd. Toen die haar over de grens in Oekraïne wilde afzetten, verscheurde ze in allerlaatste instantie haar paspoort waardoor ze de plannen om haar het land uit te zetten kon verijdelen. Sindsdien zit ze, ondanks massaal internationaal protest, in de cel op verdenking van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.

Volgens het Wit-Russische centrum voor mensenrechten Viasna bevinden zich na de massale straatprotesten meer dan 160 politieke gevangenen in Wit-Russische gevangenissen. In totaal werden sinds de protesten vijf maanden geleden begonnen, meer dan 30.000 mensen opgepakt.

Aleksandr Loekasjenko, die te boek staat als 'de laatste dictator in Europa', werd na 26 jaar aan de macht na de presidentsverkiezingen met 80,23 procent van de stemmen uitgeroepen tot overwinnaar. De oppositie beschouwt Tichanovskaja echter als winnaar. Ook de Europese Unie erkent de 66-jarige Loekasjenko niet langer als president.

