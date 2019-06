Annegret Kramp-Karrenbauer, de voorzitter van de Duitse regeringspartij CDU, heeft de Franse president Emmanuel Macron aangeboden om "het gesprek aan te gaan" over de creatie van een pan-Europese kieskring. Dat zegt ze maandag in een gesprek met Der Spiegel. 'AKK' en haar partij blijven vierkant achter de Duitser Manfred Weber (CSU) staan als de kandidaat van de Europese Volkspartij voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

Op 4 juni was Kramp-Karrenbauer op bezoek bij de Franse president Macron in Parijs. 'Ik heb hem aangeboden om het gesprek aan te gaan over transnationale lijsten voor de toekomst', zegt ze nu. Het idee achter zulke lijsten is dat een deel van de leden van het Europees Parlement verkozen zou worden vanop lijsten die in alle lidstaten worden ingediend. Zo zou er een pan-Europese kieskring ontstaan. Het voorstel voor de invoering van zo'n kieskring werd begin dit jaar afgeschoten door een meerderheid in het Europees Parlement, voornamelijk omdat de EVP er niet van wil weten. Macron is er dan weer de grootste pleitbezorger van.

Officieel houdt de EVP intussen wel vast aan haar 'Spitzenkandidat' Manfred Weber. De partij die als grootste uit de Europese verkiezingen kwam, hoopt dat hij - ondanks het njet dat de sociaaldemocraten en liberalen vorige week uitspraken - alsnog door de Europese Raad genomineerd kan worden en vervolgens een meerderheid van de Europarlementsleden achter zich kan scharen. 'De CDU blijft achter Manfred Weber staan', zegt Kramp-Karrenbauer, die voorzitter is van wat nog steeds de machtigste partij binnen de EVP is. 'Het Spitzenkandidat-proces is een stap naar een meer democratisch Europa. Het Europees Parlement en zijn fracties moeten er goed over nadenken of ze deze vooruitgang zomaar willen opgeven.'