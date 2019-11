De verschijning van de Catalaanse politici Lluis Puig en Antoni Comin voor de raadkamer is uitgesteld naar 16 december. De advocaten van de twee Catalaanse separatisten hebben het uitstel verkregen om hun zaak zo samen te laten behandelen met die van de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont.

'Van in het begin hebben we een gezamenlijke verdediging gevoerd voor alle Catalaanse politici in ballingschap en dat zullen we nu ook doen op 16 december, samen met Carles Puigdemont', verduidelijkt meester Christophe Marchand. De raadkamer moet zich buigen over de geldigheid van de Europese aanhoudingsbevelen die het Spaanse gerecht tegen de Catalaanse separatisten heeft uitgevaardigd. Voorts zal hij oordelen of er sprake is van dubbele strafbaarheid en of er een risico is op schending van de mensenrechten.

Op 16 december wordt er nog geen uitspraak verwacht, maar worden de pleidooien gehouden. 'Er is geen inbreuk gepleegd in onze ogen. Het is buitenproportioneel dat ze van rebellie en opruiing worden verdacht. Ze hebben geen enkele inbreuk gepleegd. Dezelfde feiten worden op een andere dag plots op een andere manier voorgesteld. Er is heel veel onduidelijkheid binnen de vraag van het Spaanse gerecht. Dat zullen we onder meer als argument aanhalen', aldus nog Marchand.