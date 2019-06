Catalaanse separatist Puigdemont wil zijn zetel in het Europees parlement

De in België in ballingschap levende Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont heeft maandag gezegd dat hij op een legale weg zijn zetel in het Europees Parlement (EP) wil innemen. Bij de recente Europese verkiezingen veroverde Puigdemont een zetel in het EP. Maar hij en een andere verkozenen mogen er niet op plaatsnemen.

Carles Puigdemont op 10 april 2019.