De regionale regering in Catalonië heeft aan de Spaanse regering in de hoofdstad Madrid onderhandelingen 'zonder voorwaarden' gevraagd. Dat heeft de Catalaanse minister-president Quim Torra zaterdag gezegd.

Het is al enkele dagen erg onrustig in Barcelona. Bij rellen in de marge van diverse betogingen in Catalonië vielen vrijdagavond meer dan 180 gewonden. Ook zaterdag waren er betogingen en acties in de regio. 'Wij dringen er bij de Spaanse regeringsleider (Pedro Sanchez) op aan dat hij een dag en een uur bepaalt waarop we aan de onderhandelingstafel kunnen zitten, zonder voorwaarden. Dat is zijn taak en verantwoordelijkheid', aldus Quim Torra.

'Wij vragen al lang dat er een politieke oplossing wordt gezocht voor het conflict en vandaag is dat dringender dan ooit.' De Catalaanse minister-president roept tegelijk iedereen die wil betogen op om 'zijn verantwoordelijkheid' te nemen. 'De verdediging van onze rechten en vrijheden moet worden gerespecteerd, maar wel op een vreedzame manier. Geweld is nooit onze leidraad geweest', aldus Quim Torra.