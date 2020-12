Europese overheden staan voor een heus kerstdilemma: het teruggeven van een beetje vrijheid aan hun bevolking of het vermijden van een derde golf in het nieuwe jaar?

Het loslaten van de maatregelen aan het begin van de zomer heeft in heel Europa geleid tot een zwaardere tweede golf van het coronavirus. Het lijkt erop dat enkele Europese landen deze fout een tweede keer dreigen te maken. België is daar niet bij. Ons land legt zowat de strengste regels op in Europa.

Gezinnen mogen slechts één contact uitnodigen. Buiten mogen vier mensen samenkomen (kinderen niet meegerekend). Er is een uitzondering voor alleenstaanden, die op kerstavond of kerstdag wel hun twee toegestane contacten tegelijkertijd mogen zien. Ook de nachtklok blijft gelden. Daarnaast komt er een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk en worden skiërs met extra grenscontroles ontraden om op wintersportvakantie te gaan.De Fransen mogen vanaf 15 december weer interregionaal reizen om familie en vrienden te zien. Maar hoeveel mensen ze precies mogen zien, is niet duidelijk. President Emmanuel Macron gaf het advies om met 'niet te veel mensen rond te tafel' te zitten. Vanaf 15 december wordt ook een nationale avondklok ingevoerd tussen 21 en 7 uur, maar die geldt niet op kerstavond en oudjaar, en musea, bioscopen, theaters en winkels mogen weer open. Vanaf 20 januari gaan ook scholen en mogelijk cafés, restaurants en fitnesscentra weer open. Dat allemaal op voorwaarde dat de cijfers gunstig evolueren. Skiën is voorlopig niet mogelijk in Frankrijk. De overheid zal het skiërs die naar Zwitserland willen reizen, waar wintersport wel toegelaten is, extra moeilijk maken met grenscontroles, quarantainemaatregelen en tests. Tussen 23 december en nieuwjaarsdag zullen de Duitsers met tien mensen samen de feestdagen mogen beleven. Deze tien mensen mogen allemaal uit verschillende gezinnen komen. Kinderen onder de 14 tellen niet mee. Bondskanselier Angela Merkel waarschuwt echter om eerst eens 'goed na te denken' vooraleer met zulke grote groepen samen te komen. De maatregel kan nog worden bijgestuurd voor de kerstvakantie ingaat. Tot 10 januari blijven cafés, restaurants en evenementhallen gesloten. Skiën is niet toegestaan. Oostenrijk: eerst iedereen testenBij het einde van de huidige lockdown, op 6 december, mogen de winkels en musea weer opengaan. Ook de scholen gaan weer open. Er blijft wel nog een avondklok van 20 tot 6 uur. Oostenrijk start bovendien deze week met een nationale testcampagne om alle 9 miljoen inwoners te testen met het oog op meer vrijheid tijdens de feestdagen. Op basis van die testresultaten wordt dan een kerststrategie uitgetekend. De skiliften gaan vanaf 24 december open en mogen in principe alleen door de Oostenrijkers gebruikt worden.Italië heeft nog geen beslissing genomen over het aantal personen waarmee de feestdagen mogen worden doorgebracht. Verwacht wordt dat er geen officiële limiet voor sociale bijeenkomsten zal worden opgelegd. Reizen tussen de regio's wordt wel verboden vanaf 21 december tot en met 6 januari. Skiën, een favoriete manier voor Italianen om eindejaar door te brengen, zit er dit jaar ook niet in. Om te vermijden dat Italianen naar andere landen gaan skiën, eiste de Italiaanse premier Giuseppe Conte een gecoördineerde aanpak in Europa, waarmee de meeste skilanden instemden, behalve Zwitserland. Op 24, 25 en 31 december, en op 1 januari zullen tien mensen, inclusief kinderen, mogen samen zijn, Bij voorkeur in de buitenlucht. Ze mogen enkel reizen naar andere regio's voor zeer nauwe familie- en vriendencontacten. Maar hoe dat gecontroleerd zal worden, is niet duidelijk. Op kerstavond en oudejaarsavond kan de avondklok, naar goeddunken van de regio's, naar 01.30 uur opschuiven. Nu gaat ze in tussen 22.00 uur en middernacht.Polen mogen niet reizen naar andere regio's. Ze mogen met kerst niet meer dan vijf mensen thuis uitnodigen. Noren mogen tot tien mensen uitnodigen in hun huis op twee verschillende feesten tussen kerst en nieuw. Buiten die dagen wordt de huidige limiet van vijf gasten in één huis aangehouden. Britten en 'Christmas'. Het is een onlosmakelijke combinatie. De Britten gaan, samen met de Ieren, dan ook het verst in het versoepelen van de maatregelen. Ze krijgen gedurende vijf dagen carte blanche tussen 23 en 27 december. In die periode mogen drie (dezelfde) huisgezinnen bij elkaar komen in de privésfeer of in de buitenlucht. De grootte van de gezinnen maakt niet uit. Reizen is toegelaten. Winkels, fitnesscentra, kappers en evenementzalen zijn weer open. In Ierland mogen ook drie huishoudens elkaar ontmoeten, maar gedurende een langere tijd, tussen 18 december en 6 januari. In deze periode wordt ook het reisverbod in het land opgeheven. Nederland, Luxemburg en Portugal hebben nog geen beslissing genomen over de kerstmaatregelen.