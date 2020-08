Litouwen, Letland en Polen zijn bereid te bemiddelen tussen de oppositie en de regering in Wit-Rusland. Dat heeft de Litouwse president Gitanas Nauseda bekendgemaakt.

In Wit-Rusland kwam het dinsdag voor de derde avond op rij tot protesten tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko.

Duizenden arrestaties

De ordediensten pakten opnieuw meer dan 1000 mensen op, zo meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. Er werd ook met scherp geschoten door de ordediensten. Daarbij viel één gewonde.

Sinds de protesten na afloop van de stembusgang op zondag begonnen, werden al meer dan 6000 mensen opgepakt. Ze beschuldigen Loekasjenko van massale verkiezingsfraude om een zesde termijn als president in de wacht te slepen. Volgens de officiële uitslag haalde Loekasjenko goed 80 procent van de stemmen. Tegenkandidaat Svetlana Tichanovskaja haalde volgens diezelfde officiële uitslag nog geen 10 procent. Zij is intussen gevlucht naar buurland Litouwen.

Dictator

Ondanks het bloedige protest ziet Loekasjenko geen grond voor een dialoog met zijn tegenstanders. 'De basis van al deze zogezegde demonstranten zijn lieden met een crimineel verleden, die nu werkloos zijn', zei het staatshoofd woensdag in Minsk.

De 65-jarige Loekasjenko, bijgenaamd de laatste dictator van Europa, leidt de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar met harde hand. Al die tijd onderdrukte hij elke vorm van oppositie.

