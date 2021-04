De Bulgaarse premier Bojko Borisov heeft, zoals verwacht, het ontslag van zijn coalitieregering ingediend na de parlementsverkiezingen begin april.

Dat maakte de interim-voorzitter van het nieuw gekozen parlement, Mika Sajkova, donderdag bekend tijdens de eerste sessie in Sofia. Het aftreden van de regering die sinds 2017 in functie is, zou normaal zonder problemen door de parlementsleden moeten worden goedgekeurd.

Borisov is sinds 2009 met korte onderbrekingen premier. Vorig jaar eisten betogers herhaaldelijk zijn ontslag in verband met betichtingen ovan corruptie.

Bij de parlementsverkiezingen van begin april in de EU- en NAVO-lidstaat Bulgarije kwam Borisovs pro-Europese partij GERB als sterkste uit de bus, met 26 procent van de stemmen, goed voor 75 van de 240 zetels in het parlement. Als sterkste politieke kracht moet de partij volgens de Bulgaarse grondwet een nieuwe regering vormen, maar Borisov kondigde woensdag al aan dat hij past voor een nieuwe ambtstermijn.

