De Brusselse onderzoeksrechter heeft de uitvoering van de Spaanse Europese aanhoudingsbevelen (EAB) tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en ex-minister Toni Comin opgeschort. Dat meldt Carles Puigdemont op Twitter en het nieuws wordt bevestigd door zijn advocaat Simon Bekaert.

De beslissing van de onderzoeksrechter komt er na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras. Volgens het EU-hof genoot die parlementaire immuniteit als verkozene in het Europees Parlement.

Junqueras, Puigdemont en Comin werden op 26 mei 2019 verkozen als Europees parlementslid maar konden hun zetel niet opnemen. Junqueras zit namelijk in een Spaanse cel voor zijn deelname aan het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum en het Spaanse hooggerechtshof wilde hem niet vrijlaten om hem de eed van trouw aan de Spaanse grondwet te laten afleggen.

Ook Puigdemont en Comin konden die eed niet afleggen omdat Spanje zich ertegen verzette dat ze dat in België voor een notaris zouden doen. Junqueras ging in beroep tegen de beslissing van het Spaanse hooggerechtshof en beriep zich daarbij op zijn immuniteit als verkozen Europees parlementslid.

Het Spaanse hooggerechtshof legde de zaak voor aan het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat een persoon Europees Parlementslid is van zodra de verkiezingsuitslag officieel bekend wordt gemaakt. Hij of zij moet dan de kans krijgen aan de openingszitting deel te nemen, en is meteen ook parlementair onschendbaar vanaf die zitting. Junqueras genoot in de ogen van het EU-Hof dan ook parlementaire immuniteit.

'Na dat arrest heeft het Brusselse parket aan de onderzoeksrechter gevraagd om de procedure rond de EAB's tegen meneer Puigdemont en meneer Comin op te schorten, aangezien zij zich in dezelfde situatie bevinden en dus ook immuniteit genieten als Europees parlementslid', zegt meester Simon Bekaert. 'De onderzoeksrechter is op die vraag ingegaan. Het is nu aan het Spaanse gerecht om aan het Europees Parlement te vragen die immuniteit op te heffen.'