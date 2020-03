De Europese Unie en Turkije houden vast aan het migratieakkoord dat ze in maart 2016 gesloten hebben. Dat bleek maandag na overleg tussen Europese Raadsvoorzitter Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Ze gaan de uitvoering van het akkoord wel tegen het licht houden, om het in een later stadium te kunnen uitbreiden.

Het topoverleg in Brussel kwam er naar aanleiding van de onrust aan de Grieks-Turkse grens, waar de voorbije weken duizenden migranten naartoe getrokken zijn nadat Erdogan had gezegd dat hij niemand meer zou tegenhouden die naar Europa wilde. Griekenland houdt de Europese buitengrens echter potdicht. Over migratie sloten Brussel en Ankara vier jaar geleden al een akkoord, maar beide partijen schuiven de schuld in elkaars schoenen voor de onvolledige uitvoering ervan.

Maandagavond kwamen Europa en Turkije overeen dat ze die uitvoering in detail gaan bestuderen om zich ervan te verzekeren dat ze wat de voorbije maanden en jaren gebeurd is op dezelfde manier interpreteren. Hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid Josep Borrell en de Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu zijn door Michel, von der Leyen en Erdogan met die taak belast. Op een persconferentie na afloop zei Michel dat het gesprek met Erdogan 'een eerste stap (was) om een sterkere politieke dialoog te hebben met Turkije'. Hij noemt het een stap in de juiste richting, 'maar er is nog veel werk aan de winkel'

. Volgens von der Leyen moet het werk van Borrell en Cavusoglu duidelijk maken op welke terreinen het akkoord van 2016 nog kan worden aangevuld. Het analysewerk dat nu zal gebeuren is belangrijk, beklemtoonde ze. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat we ruziemaken over feiten en cijfers.' Gevraagd of Erdogan beloofd heeft geen migranten meer naar de Turkse grens te sturen, antwoordde Michel ontwijkend.

Met het migratieakkoord - de zogenaamde vluchtelingendeal - zijn Europa en Turkije overeengekomen dat in ruil voor het afremmen van de migratie naar Europa, Turkije uitzicht zou krijgen op 6 miljard euro Europees geld als steun bij de opvang van vele honderdduizenden migranten en vluchtelingen. Ook zou de visumplicht voor Turken opgeheven worden en zou de Europees-Turkse douane-unie worden gemoderniseerd.

