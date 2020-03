De stad Brugge heeft de afgelopen zes jaar 5,4 miljoen euro aan subsidies ontvangen van Europa. Dat geld werd gebruikt voor verschillende innovatieve projecten in de stad. Dat meldt de burgemeester maandag.

Zo werden de oude lantaarns in het centrum vervangen door led-verlichting die vanop afstand kan worden aangepast. Ook lopen er projecten om ouderen langer thuis te laten wonen en eenzaamheid tegen te gaan in de stad. Ook ging er Europees geld naar de fietsliften op 't Zand. De stad plant ook nieuwe slimme vuilbakken die aangeven of ze al dan niet vol zijn. Het is de bedoeling om ook komende zes jaar Europees geld naar Brugge te krijgen.

