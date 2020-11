Britse bedrijven kunnen eind dit jaar te maken krijgen met flinke verstoringen, zelfs wanneer Groot-Brittannië en de Europese Unie nog tot een handelsakkoord komen.

Daarvoor waarschuwt de Britse rekenkamer, de National Audit Office (NAO). 'Veel handelaren zullen niet klaar zijn voor de nieuwe EU-controles', schrijft de NAO in een vrijdag gepubliceerd rapport.

In het zwartste scenario dat de rekenkamer schetst, kan er een file ontstaan van 7.000 vrachtwagens bij de havens in het zuidwesten van Engeland. Een van de problemen is dat de havens nog niet hebben kunnen testen met nieuwe IT-diensten van de overheid.

Een ander groot probleem is dat de aandacht van de Britse regering en van bedrijven de afgelopen tijd is komen te liggen op het bezweren van de coronacrisis. 'Het risico bestaat dat er een wijdverbreide verstoring ontstaat in een tijd waarin overheid en bedrijven nog kampen met de coronacrisis', schrijft NAO. Daar komt volgens de Britse rekenkamer bij dat het risico op smokkel of andere criminaliteit groter zal zijn. Noord-Ierland is volgens NAO op 1 januari niet klaar met het implementeren van systemen die nodig zijn om de handel in gang te houden met de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf 1 januari moeten bedrijven onder meer nieuwe douanepapieren invullen om de grens over te steken, ook wanneer er voor die tijd een handelsakkoord wordt gesloten. Volgens NAO kunnen bedrijven niet genoeg personeel vinden om al dat papierwerk in te vullen en is er niet genoeg ruimte op de douaneterreinen.

