De Britse regering zegt bereid te zijn de meest controversiële elementen van haar Internal Market Bill te willen schrappen. Die wet - die nog niet definitief goedgekeurd is - zou het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid bieden om enkele verplichtingen die voortvloeien uit het brexit-akkoord van 2019 naast zich neer te leggen. De Europese Commissie heeft daarom al een inbreukprocedure tegen Londen geopend.

De aankondiging van de regering in Londen kwam er maandag wellicht niet toevallig vlak voordat premier Boris Johnson telefonisch overleg pleegde met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het gesprek ging om 17 uur van start en zal mogelijk duidelijk maken of de Britse en Europese onderhandelaars deze week alsnog een handelsakkoord zullen kunnen sluiten. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei eerder vandaag dat woensdag de deadline is voor een akkoord.

In haar mededeling looft Londen maandag de constructieve samenwerking met de EU. 'De onderhandelingen gaan verder en definitieve beslissingen worden in de komende dagen verwacht', luidt het. Als die onderhandelingen tot oplossingen voor de nog uitstaande discussiepunten leiden, is Londen naar eigen zeggen bereid de Internal Market Bill aan te passen.

In zijn huidige vorm is het wetsontwerp in strijd met het protocol dat een nieuwe harde grens tussen de republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland moet vermijden. Dat protocol vormt een integraal onderdeel van het terugtrekkingsakkoord dat de politieke brexit begin dit jaar mogelijk maakte. Het akkoord heeft de status van een internationaal verdrag en met zijn controversiële wet dreigt het VK zijn juridische verplichtingen met de voeten te treden, argumenteert de Commissie. Aan die kritiek wil de regering van Boris Johnson nu dus tegemoet komen. (Belga)

De aankondiging van de regering in Londen kwam er maandag wellicht niet toevallig vlak voordat premier Boris Johnson telefonisch overleg pleegde met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het gesprek ging om 17 uur van start en zal mogelijk duidelijk maken of de Britse en Europese onderhandelaars deze week alsnog een handelsakkoord zullen kunnen sluiten. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei eerder vandaag dat woensdag de deadline is voor een akkoord. In haar mededeling looft Londen maandag de constructieve samenwerking met de EU. 'De onderhandelingen gaan verder en definitieve beslissingen worden in de komende dagen verwacht', luidt het. Als die onderhandelingen tot oplossingen voor de nog uitstaande discussiepunten leiden, is Londen naar eigen zeggen bereid de Internal Market Bill aan te passen. In zijn huidige vorm is het wetsontwerp in strijd met het protocol dat een nieuwe harde grens tussen de republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland moet vermijden. Dat protocol vormt een integraal onderdeel van het terugtrekkingsakkoord dat de politieke brexit begin dit jaar mogelijk maakte. Het akkoord heeft de status van een internationaal verdrag en met zijn controversiële wet dreigt het VK zijn juridische verplichtingen met de voeten te treden, argumenteert de Commissie. Aan die kritiek wil de regering van Boris Johnson nu dus tegemoet komen. (Belga)