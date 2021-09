De Britse regering heeft beslist de controles van goederen die vanuit de Europese Unie geïmporteerd worden uit te stellen tot juli 2022. 'Deze herziene tijdlijn zal bedrijven meer tijd geven zich aan de nieuwe processen aan te passen', klinkt het dinsdag in een mededeling van brexitminister David Frost. De grenscontroles werden in maart al een eerste keer uitgesteld. Aan Europese zijde zijn ze al sinds 1 januari dit jaar van kracht.

Frost noemt het nieuwe uitstel 'pragmatisch' en verwijst naar de impact van de coronacrisis en de verstoorde bevoorrading in heel Europa. 'Dit wordt vooral in de agrovoedingssector gevoeld, waar nieuwe vereisten voor het importeren van producten van dierlijke oorsprong vanaf volgende maand moesten worden ingevoerd. Eerder dan met deze controles door te gaan, heeft de regering geluisterd naar zij die om een nieuwe aanpak vroegen om bedrijven meer tijd te geven zich aan te passen.'

Het eerste uitstel in maart kwam er omdat de controleposten niet op tijd klaar geraakten. Ook nu blijkt alles nog niet op punt te staan, maar volgens Frost zit de regering op schema om de vereiste infrastructuur op tijd klaar te krijgen. Concreet zullen de fysieke controles van Europese goederen pas vanaf juli 2022 uitgevoerd worden, in plaats van januari 2022, zoals de Britse regering eerder had aangekondigd. Er werd gevreesd dat zulke controles extra druk zouden leggen op de Europese aanvoerlijnen en tot bijkomende tekorten zou leiden. Ongeveer 30% van alle voeding die in het Verenigd Koninkrijk wordt geconsumeerd, is uit de Unie afkomstig.

De aangekondigde verplichte douaneaangifte voor Europese goederen zal wel nog altijd op 1 januari 2022 van kracht worden, maar specifieke administratieve vereisten voor voedingsproducten uit de EU zullen pas in juli ingaan, in plaats van volgende maand. De grenscontroles hebben natuurlijk alles te maken met het Britse vertrek uit de Europese Unie. Na afloop van een overgangsperiode is die brexit sinds begin dit jaar definitief, maar de Britten blijken de grootste moeite te hebben om de gemaakte afspraken te honoreren.

Zo besliste de regering vorige week nog de overgangsperiodes waarin Britse handelaars vrijgesteld worden van de Europese douanevereisten en productvoorschriften als ze vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland exporteren, opnieuw te verlengen. Londen voert met de Europese Commissie gesprekken over een bijsturing van die afspraken, maar terwijl de regering van Boris Johnson het hele kader wil herschrijven, willen de Commissie en de Europese lidstaten niet zover gaan.

