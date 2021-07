Het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie nog 37,3 miljard pond (of 43,7 miljard euro) betalen als voormalig lid van de EU. Dat heeft de staatssecretaris voor Financiën, Steve Barclay, donderdag verklaard in het Britse parlement. De Europese Commissie schat de rekening evenwel een pak hoger in, op 47,5 miljard euro. Dat is een verschil van 3,8 miljard.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een boete of andere sanctie die het VK moet betalen. Het bedrag heeft betrekking op de openstaande schuld van het land, die voortvloeit uit de verplichtingen die het aanging als lidstaat van de Europese Unie.

De schattingen van de Britse regering en de Commissie over het achterstallige bedrag lopen dus uiteen. Het zal pas over vele jaren duidelijk worden wat het exacte bedrag is, schrijft de krant The Guardian. Dit jaar betaalde het VK al een schijf van 3,74 miljard euro. Nog voor het einde van het jaar moet er vanuit Londen nog eens 6,8 miljard naar de EU-begroting vloeien.

