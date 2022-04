De Britse regering heeft de controle op het illegaal oversteken van het Kanaal overgedragen aan de Britse marine, de Royal Navy. Voorheen was de Britse kustwacht daarvoor verantwoordelijk. De Britse regering zal nieuwe opvangcentra voor illegale migranten bouwen, die op de Britse kusten aankomen.

'We moeten ervoor zorgen dat de enige weg naar asiel in het Verenigd Koninkrijk een veilige en legale weg is', zei de Britse premier Boris Johnson donderdag. Wie probeert 'over de wachtrij te springen of misbruik te maken van onze systemen', moet snel en op een humane manier' naar een ander land of het herkomstland worden gebracht. Critici waarschuwen voor zogenaamde pushbacks door de marine, alsook de weigering van boten die nauwelijks geschikt zijn voor open zee.

Om economische migranten te ontmoedigen, heeft het Verenigd Koninkrijk een overeenkomst gesloten met Rwanda. Mannelijke migranten worden na een illegale aankomst in het Verenigd Koninkrijk naar het Oost-Afrikaanse land gestuurd om daar te wachten op een beslissing over hun asielaanvraag. Asielzoekers die in het Verenigd Koninkrijk blijven tijdens de behandeling van hun aanvraag, zouden gehuisvest kunnen worden in strengere opvangcentra. Een eerste centrum zou de deuren openen in Linton-on-Ouse nabij de stad York.

De overeenkomst kwam de Britse regering op veel kritiek te staan, zowel van de oppositie als van mensenrechtenactivisten. In een toespraak, die premier Johnson hield in het zuiden van Engeland, schatte hij dat het akkoord met Rwanda om illegale migranten terug te sturen 'tienduizenden' mensen zou kunnen treffen. Maar hij gaf ook aan dat hij zijn plannen om boten terug te sturen die de Britse wateren betreden, opgeborgen had. Die controversiële maatregel zou het aantal illegaal overgestoken migranten verlagen.

