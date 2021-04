De Britse prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II, is overleden. Dat meldt Buckingham Palace. Hij werd 99.

'Hare Majesteit meldt met veel verdriet het overlijden van haar geliefde echtgenoot', staat te lezen op de website van de Britse monarchie.

Prins Philip, de Duke of Edinburgh, overleed vrijdagochtend vreedzaam in Windsor Castle, aldus Buckingham Palace nog. Hij was half februari nog in het ziekenhuis opgenomen voor een infectie en later een interventie aan het hart en verliet het ziekenhuis een maand later. In juni zou hij zijn honderdste verjaardag vieren.

Koningin Elizabeth II en prins Philip trouwden in 1947 en vormen dus al meer dan 70 jaar een echtpaar, een primeur in de koninklijke familie. Philip is ook de langstlevende man in de Britse geschiedenis van het vorstenhuis. Het koppel heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.

Afkomst

Philip wordt op 10 juni 1921 op het eiland Corfu geboren als prins Filips van Griekenland en Denemarken, zoon van prins Andreas van Griekenland en prinses Alice van Battenberg. Als lid van het Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg was hij prins van zowel Griekenland als Denemarken. Een jaar na zijn geboorte wordt zijn oom, koning Constantijn I, gedwongen om troonsafstand te doen. De nieuwe Griekse militaire regering verbant de familie en de ouders van Philip vestigen zich in Frankrijk.

Philip loopt eerst school in Frankrijk, daarna in het Verenigd Koninkrijk. Hij verblijft er afwisselend bij zijn grootmoeder Victoria - die haar naam veranderde van Battenberg naar Mountbatten - op Kensington Palace en zijn oom George Mountbatten op Lynden Manor in Bray. Later studeert hij ook in Duitsland en Schotland.

Legerdienst en huwelijk

In 1939, op 18-jarige leeftijd, wordt hij ingelijfd bij het Britse leger. Hij dient bij de marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. In maart 1947 doet Philip afstand van zijn Griekse en Deense titels en wordt hij Brits staatsburger. Hij neemt de naam Mountbatten aan.

Op 20 november 1947 stappen Philip en de 21-jarige Britse prinses Elizabeth in het huwelijksbootje. Ze kennen elkaar al van 1934 en zijn altijd blijven corresponderen. Philip krijgt de titel van hertog van Edinburgh, graaf van Merioneth en baron Greenwich.

Lees verder onder de foto

Prins Philip zou in juni 100 geworden zijn. © Belga Image

Als Elizabeth in 1952 koningin wordt, eindigt ook de actieve dienst van Philip in het leger. Het echtpaar krijgt vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Van 1956 tot 1957 reist Philip, zonder de Queen, de wereld rond op het 'Royal Yacht Britannia'. Tijdens die periode opent hij onder meer de Olympische Spelen in Melbourne in 1956 en vaart hij naar Antarctica. In 1957 krijgt hij de titel Britse prins.

Met pensioen

Het laatste officiële optreden van de prins dateert van de zomer van 2017. Hij geeft aan 'met pensioen' te willen gaan. Philip heeft volgens Buckingham Palace sinds Elizabeth Queen werd meer dan 22.000 officiële bijeenkomsten bijgewoond, 637 officiële soloreizen overzee gemaakt, meer dan 5.000 toespraken gehouden en veertien boeken geschreven . Hij was ook voorzitter, beschermheer of lid van 785 organisaties.

In 2017 waren hij en Elizabeth zeventig jaar getrouwd en zo waren ze het eerste paar uit de koninklijke familie die dat ooit bereikten. Philip is ook de langstlevende man in de Britse geschiedenis van het vorstenhuis en de derde langst levende na prinses Alice en zijn schoonmoeder Elizabeth.

Laatste jaren

Begin 2019, op 97-jarige leeftijd, beslist Philip zijn rijbewijs vrijwillig in te leveren nadat hij een maand eerder betrokken was bij een auto-ongeval.

Eind december wordt hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt behandeld voor een 'bestaand medisch probleem'. Op 10 juni 2020 viert Philip zijn 99ste verjaardag op Windsor Castle, waar hij met Elizabeth sinds de start van coronapandemie verblijft.

In januari 2021 krijgt Philip een eerste prik van het coronavaccin.

Op 16 februari 2021 wordt hij opgenomen in een privé-ziekenhuis in Londen, het King Edward VII, nadat hij onwel is geworden. Volgens Buckingham Palace gaat het om een 'niet-coronagerelateerde infectie'. Hij ondergaat in een ander hospitaal ook 'succesvol' een interventie voor een reeds eerder bestaand probleem aan het hart. Precies een maand later, op 16 maart, mag hij het ziekenhuis verlaten.

Een van de laatste beelden van prins Philip, toen hij op 16 maart 2021 het ziekenhuis verliet. © Belga Image

